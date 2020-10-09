Убийство директора ЖСК «Залесский» раскрыто в Новосибирске

Новосибирские следователи завершили расследование громкого уголовного дела об убийстве руководителя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова. Фигурантом оказался партнёр застройщика, свою вину он признал в полном объёме.

Следственное управление СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела по статьям «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) и «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» (ч. 1 ст. 222, ч. 1 УК РФ). Напомним, 27 января в Новосибирске обнаружили тело директора ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова.

Как сообщили в следственном комитете, подозреваемым оказался бизнес-партнёр директора ЖСК. Он незаконно приобрёл как минимум три пистолетных патрона 9 на 18 калибра 9 миллиметров, которые хранил, носил и перевозил.

«Злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый из-за возникшего личного неприязненного отношения произвел три прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в этот же день около 10.30 между домами на улице Достоевского.

В СКР отметили, что убийство произошло «на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств». Следователи опровергли искусственно сфабрикованное алиби обвиняемого, который утверждал, что в момент преступления находился в Санкт-Петербурге. Он признал вину в полном объёме.

Ранее «КС» писал о конфликте, которых шёл между ЖСК «Залесский» и генподрядчиком строительства дома по улице Залесского, 6, компанией «Электромонтаж», несколько лет. В 2018 году дольщики кооператива обвинили генподрядчика в завышении сметы. При этом генподрядчик утверждал, что выделенные на строительство средства ЖСК расходует в иных целях.

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