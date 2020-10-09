Завезённые из Чили мидии с мышьяком уничтожили в Омской области

Специалисты Россельхознадзора по Омской области обнаружили мышьяк в варёно-мороженных мидиях, партия которых поступила в регион из Чили. Более двух тонн продукта уничтожили.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхозгадзора по Омской области, сообщение о ввезённой в регион некачественной продукции поступило из управления ветеринарии Санкт-Петербурга, куда она изначально поступила из Чили. После этого специалисты ведомства организовали пробы в режиме усиленного лабораторного контроля.

«По результатам лабораторных испытаний в данной партии продукции установлено превышение содержания токсического элемента – мышьяка», — сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

До получения результатов исследований часть продукции было направлено на реализацию и переработку в Омскую область вместе с необходимыми сопроводительными документами. Оставшиеся в лаборатории мидии в количестве более двух тонн поместили на изолированное хранение, а затем уничтожили.

Напомним, в августе в Омской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

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