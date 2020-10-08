Сбер вошел в топ-3 крупнейших эквайеров мира

Сбер занял третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров мира по версии исследовательской компании The Nilson Report. В 2019 году в эквайринговой сети банка было совершено более 20,6 млрд транзакций.

Среди других мировых лидеров рейтинга — платежный провайдер Worldpay, занявший первую строчку рейтинга, и банк JP Morgan Chase — вторую.

«Наше присутствие в тройке лидеров крупнейших эквайеров мира — свидетельство того, что Сбер играет ведущую роль в развитии мировой безналичной среды, — говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова. — Рейтинг исследования демонстрирует важный показатель — количество транзакций, совершённых в эквайринговой сети организации, включая платежи в торговых точках и интернет-магазинах. Мы уделяем повышенное внимание сервису и качеству обслуживания наших клиентов и постоянно совершенствуем предоставляемые услуги. Поэтому особенно ценным для нас является то, что наши клиенты выбирают нас как партнера для ведения своего безналичного бизнеса, который в сегодняшней ситуации во всем мире актуален и востребован как никогда».

The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне. Компания издает одноименый журнал, признанный игроками рынка. Ранее, по итогам 2016 и 2017 годов The Nilson Report признал Сбербанк крупнейшим эквайером Европы.

C 2017 года банк переместился в мировом в рейтинге с 6 на 3-е место. Его доля по количеству транзакций среди 150 крупнейших эквайеров мира составляет сегодня 6%.

Сбер активно развивает направление эквайринга, подключая новых партнёров и предлагая рынку комплексные и инновационные решения, которые востребованы всеми сегментами клиентов по всей стране. В сети банка работает более 2,2 млн терминалов, их количество продолжает увеличиваться. Также Сбер активно развивает и другие направления безналичной и бесконтактной оплаты в офлайн-точках. Например, сервис «ПлатиQR» использует более 220 000 предприятий страны.

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