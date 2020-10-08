Дело «невыездного» директора «Томского завода светотехники» приостановили до ноября

Расследование уголовного дела в отношении директора и бенефициара ООО «Томский завод светотехники» приостановлено. Как объяснили в следственном комитете, руководитель предприятия находится в Грузии, откуда он не может выехать из-за «коронавирусных» ограничений.

Следственное управление СК РФ по Томской области приостановило расследование уголовного дела в отношении директора и бенефициара ООО «Томский завод светотехники» Владислава Голубева. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199.2 УК РФ).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по Томской области, Голубев находится в Грузии и не может выехать из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что фигурант сможет вернуться в Томск в ноябре, после чего расследование будет восстановлено.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов следственный комитет возбудил весной. Директор предприятия подозревается в сокрытии более 18,6 млн руб. С 2018 года ФНС дважды подавала иски о банкротстве организации из-за долгов по налогам, однако задолженности были погашены, а дела закрыты.

Ранее сообщалось о том, что главу «Омского виноторгового дома» осудили за мошенничество и преднамеренное банкротство.

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