СберЗдоровье подключило к телемедицине более 25 тысяч юридических лиц

Портфель b2b-клиентов медицинского сервиса СберЗдоровье привлек 25 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей на территории России. С помощью СберЗдоровья сотрудники компаний получили возможность консультироваться с врачами круглосуточно в режиме онлайн.

Компании стремятся расширить социальные пакеты сотрудников за счёт телемедицины. Это позволяет персоналу тратить меньше времени на поездки в клинику: треть пользователей сервиса отметили, что онлайн-консультации полностью заменили походы к врачу. Сотрудники могут проконсультироваться с доктором и в ситуации режима самоизоляции. Например, пользователи услуги «Все врачи онлайн» получают онлайн-доступ к терапевту, педиатру и узкоспециализированным врачам 16 специальностей: пульмонологу, ревматологу, стоматолог-терапевту, травматологу, урологу, хирургу, эндокринологу, окулисту, аллергологу, врачу ЛФК, гастроэнтерологу, гинекологу, дерматологу, диетологу, кардиологу, лору, — а также к услугам ветеринара.

«Хороший социальный пакет гарантирует любому работодателю преимущество на рынке. Более 150 тысяч сотрудников компаний, подключённых к СберЗдоровью, оценили удобство удалённых консультаций, — говорит исполнительный директор СберЗдоровья Анатолий Зингер. — В связи с повышенным интересом к цифровым медицинским программам СберЗдоровье прогнозирует увеличение числа клиентов в два раза до конца года».

Услуги телемедицины показали свою востребованность не только во время ограничений, связанных с пандемией, но и после их снятия.

Подписаться на программу можно через приложение Сбербанк Бизнес Онлайн в разделе «СберЗдоровье». При покупке пакета «Все врачи онлайн» на 100+ сотрудников стоимость одного доступа составит от 1800 рублей в год на человека.

С сервисом сотрудничает сейчас более 4000 частных клиник России. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.

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