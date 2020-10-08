Кафе в ТЦ Калининского района Новосибирска уличили в несоблюдении масочного режима

В отношении владельцев кафе в Калининском районе Новосибирска завели административное дело по факту несоблюдения мер эпидемиологической безопасности. Рейд с участием регионального минпромторга прошёл в областном центре 8 октября.

Как пояснили в правительстве Новосибирской области, сотрудники кафе, расположенного в одном из торговых центров Калининского района, не носили масок. На владельцев заведения заведено административное дело по статье «Нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Рейды на предмет нарушений требований эпидемиологической безопасности в заведениях общественного питания провели министерство промышленности и торговли Новосибирской области и УМВД России по Новосибирску с 5 по 8 октября. За это время проверили 56 мест, в том числе три «общепита», 22 отдельно стоящих торговых предприятия и 31 объект в трёх торговых центрах.

«Проверки выявили нарушения масочного режима сотрудниками кафе одного из торговых центров Калининского района, нарушение размещения столов с соблюдением дистанцирования не менее полутора метров выявлено в кафе Центрального района города Новосибирска. По итогам мониторингов сотрудниками министерства проведено 16 разъяснительных бесед», — сообщил в ходе рейда начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко.

Всего по итогам проверок вынесли 88 определений о возбуждении административных дел, 73 протокола передано в суд. По 25 из них вынесено решение об административном наказании в виде предупреждения, по 26 наложены штрафы на общую сумму 1,5 млн руб.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил основные направления в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Он, в частности, поручил ужесточить контроль за соблюдением режима повышенной готовности.

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