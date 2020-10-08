Федеральная антимонопольная служба России намерена установить предельную цену, по которой можно будет продавать лекарства от COVID-19 в аптеках на территории страны.

Федеральная антимонопольная служба России отреагировала на жалобы о высокой цене на препараты от коронавируса. Как заявил СМИ руководитель ФАС России Игорь Артемьев, в стране установят предельную цену на лекарства от COVID-19. Это будет сделано после изучения цен в так называемой «референтной группе». В неё войдут другие страны, где на рынок также поступили аналогичные лекарства от коронавируса.

«По утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Если кто-то хочет за лекарство 12 тысяч рублей, а этот препарат будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 рублей, то у нас он будет стоит 20 рублей», — объяснил глава ФАС.

Напомним, что «Континент Сибирь» опубликовал анализ цен на препараты от COVID-19, поступившие на этой неделе в аптеки Новосибирска. Ранее эксперты и депутаты Государственной думы РФ от Новосибирской области высказались против высокой цены на препарат «Арепливир». После этого депутат Максим Кудрявцев опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram пост о том, что направил запрос в ФАС по поводу стоимости препарата.

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