Глава «Омского виноторгового дома» отправится в колонию на 6,5 лет за мошенничество и преднамеренное банкротство

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор директору группы компаний «Омский виноторговый дом». Бизнесмен обвинён в мошенничестве на сумму 980 млн рублей, а также в преднамеренном банкротстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области 8 октября, с ноября 2014 года по июль 2015 года руководитель группы компаний «Омский виноторговый дом» получил в трёх банках более 561 млн руб. После этого он создавал видимость платёжеспособности, рассчитавшись со старыми долгами, но не погасив новые.

«Также он заключил с организациями, входившими в группу компаний «Омский виноторговый дом», сделки по возврату ранее оплаченного товара стоимостью более 420 млн рублей, что ухудшило их финансовое состояние и лишило ликвидного имущества, которое в том числе является залогом по кредитным обязательствам. Пытаясь скрыть преступление и уклониться от взыскания долгов кредиторами, злоумышленник ликвидировал данные юридические лица», — рассказали в областной прокуратуре.

Прокуратура Омской области заявила гражданский иск в интересах РФ на сумму более 31,5 млн руб., а кредитные организации предъявили претензии на общую сумму около 600 млн руб. Суд назначил наказание обвиняемому в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ).

«Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, требования кредитных организаций удовлетворены на сумму более 560 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

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