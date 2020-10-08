Заведение новосибирского ресторатора оштрафовали за передачу денег начальнику томского вокзала

Томский мировой суд оштрафовал ООО «Сибирские блины» президента Cибирской федерации рестораторов и отельеров (ФРиО Сибири) Владимира Бурковского. По версии прокуроров, коммерсанты передали начальнику железнодорожного вокзала деньги за неофициальное подключение торгового павильона к электричеству.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции. Был выявлен нарушитель – ООО «Сибирские блины», представители которого передали начальнику железнодорожного вокзала «Томск-1» и мастеру участка производства деньги за неофициальное подключение торгового павильона к электричеству.

Было возбуждено административное производство по части первой ст. 19.28 КоАП (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По решению мирового суда юрлицо было оштрафовано на полмиллиона рублей. По данным Rusprofile, зарегистрированное в Томске ООО «Сибирские блины» принадлежит физическим лицам, в том числе 46,25% уставного капитала владеет известный новосибирский ресторатор Владимир Бурковский. Президент ФРиО также значится в составе учредителей компаний «Сибирские Блины-Кемерово», «Сибирские Блины-Регион» и ликвидированного сейчас «Сибирские Блины-НСК».

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