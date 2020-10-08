Семей, получивших соцвыплаты на детей по нацпроекту «Демография», стало больше в Новосибирской области

В Новосибирской области активно реализуется национальный проект «Демография», в рамках которого в том числе осуществляется поддержка семей с детьми. Как отметили в региональном правительстве, с начала года социальные выплаты по рождению ребёнка получили больше родителей, чем за весь прошлый год.

В нацпроект «Демография» входят такие направления, как поддержка семей с детьми, забота о старшем поколении, создание условий для занятий спортом и развития здорового образа жизни, а также некоторые другие.

«Национальный проект «Демография» носит комплексный, межведомственный характер, он включает в себя пять федеральных и, соответственно, региональных проектов. Этот масштабный нацпроект консолидирует работу самых разных ведомств и общественных организаций и находится под особым контролем правительства Новосибирской области», – рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на пресс-конференции 8 октября.

Вице-губернатор отметил, что в Новосибирской области в рамках нацпроекта реализуется ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Одна из них – ежемесячная выплата семьям в связи с рождением либо усыновлением первого ребёнка, которая начисляется с 2018 года. Её размер составляет 12 037 рублей. С начала 2020 года такую выплату получили 18 262 семьи. При этом за весь 2019 год этой мерой поддержки воспользовались 12 570 семей.

Другая выплата – дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Её размер составляет 6 тыс. руб. на первого ребёнка, 12 тыс. руб. – на второго и 18 тыс. руб. – на третьего и последующих детей. В 2020 году пособие предоставлено 8 986 семьям при плане 15 200 семей. В 2019 году такую меру поддержки получили 15 716 семей.

Третья мера поддержки – обеспечение ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста в размере 11 698 руб. Жителям региона также предоставляется областной семейный капитал — 108 160 руб. В 2020 году выдано 2 593 сертификата, средствами воспользовались 2 359 семей.

Средства семейного капитала направляются на погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий (65,1%), приобретение автотранспорта и сельскохозяйственного оборудования (30,1%), обучение детей (4,6%), социальную адаптацию ребёнка-инвалида (0,2%), а также на формирование накопительной части трудовой пенсии.

Кроме того, вне рамок нацпроекта в Новосибирской области по инициативе президента Российской Федерации реализуется ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Её получили 81 252 человека на 101 043 детей. На выплату направлено 5,44 млрд рублей.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов напомнил, что с начала 2020 года во всех районах Новосибирской области началась реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Так, а рамках инициативы созданы региональный call-центр, территориальные координационные центры, службы сопровождения граждан, службы сиделок и службы временного присмотра.

Кроме того, в регионе принципиально изменилась система социального обслуживания граждан пожилого возраста. Так, теперь проводится типизация пенсионеров — определяются дефицит самообслуживания и группа ухода, разрабатывается индивидуальный маршрут, или программа ухода, затем осуществляется социальное обслуживание.

«Обучено 639 специалистов – социальных координаторов. Протипизированы 34 748 граждан пожилого возраста и инвалиды. Для каждого разработан индивидуальный маршрут оказания помощи», – сообщил Ярослав Фролов.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни», помимо строительства новых масштабных объектов спортивной инфраструктуры, в каждом муниципальном образовании региона оборудованы спортивные площадки. На них все желающие могут провести тренировку и сдать нормы ГТО.

«Реализуемые меры позволяют добиваться системного увеличения числа граждан, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Министр также отметил, что общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году превышает 4,6 млрд руб.

Напомним, в сентябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с министром спорта РФ Олегом Матицыным. Одно из главных направлений работы в рамках документа – реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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