Mail.ru Group покупает новосибирского разработчика мобильных игр

Подразделение Mail.ru Group, международный игровой бренд My.Games, договорилось о покупке контрольного пакета акций новосибирского разработчика казуальных игр для ПК и мобильных платформ Deus Craft.

Как сообщили в пресс-службе My.Games, после завершения сделки бренд станет владельцем контрольного пакета акций Deus Craft в размере 51,16%. Сделка включает авансовый платеж в размере $14,1 млн и отсроченный платеж до $35 млн, подлежащий выплате в апреле 2021 года. «Максимальная выплата предполагается в случае, если по итогам 1-го квартала 2021 года студия достигнет ежемесячного дохода в $15 млн», — отметили в My.Games. Завершить сделку ее участники планируют в октябре текущего года. «Мы убеждены, что команда Deus Craft усилит нашу экспертизу в разработке мобильных игр, в частности в новом жанре тайм-менеджмента, и при этом максимизирует потенциал своего роста», — отметил глава My.Games Василий Магурян.

Компания Deus Craft была создана в Новосибирске в 2003 году, руководит разработчиками игр Дмитрий Шубейкин. Компания выпустила более 40 казуальных игр для ПК в жанрах time menegement, match3, 3D arcanoid в партнерстве с Big Fish, Starz Media и Alawar. Позднее Deus Craft переключилась на игры для мобильных платформ. Сейчас офисы Deus Craft находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске (Академгородок), штат сотрудников насчитывает более 70 человек. Выпущенная компанией в июле 2020 года игра Grand Hotel Mania в августе заняла второе место среди мобильных игр по размеру выручки в категории time management на iOS и Android.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.