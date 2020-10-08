Больше 90 человек заболело коронавирусом в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились 92 человека, пять пациентов с заболеванием скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением инфекции в регионе 8 октября.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 13 795 случаев заболевания COVID-19, в том числе 841 – у детей. Выздоровели 12 352 пациента (58 за сутки), умер 481 человек. За последние сутки скончались 51-летний мужчина и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет.

В Алтайском крае же за последние сутки выявили 134 больных коронавирусом (всего 14 711), выздоровело 69 человек (всего 12 721), умерло 10 человек (всего 557, из них 246 – непосредственно от COVID-19).

В Иркутской области 8 октября заболело 146 человек, выздоровели 42 человека, умерли двое. При этом общая заболеваемость в регионе перешла порог в 20 тысяч человек – она составляет 20 092 человека. Выздоровело 17 590 человек, умерло 255.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией две больницы в Новосибирской области вновь превратят в инфекционные госпитали.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.