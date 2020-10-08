Иск прокуратуры к главе Хакасии рассмотрят в суде 21 октября

Абаканский городской суд рассмотрит иск прокуратуры Хакасии к главе региона Валентину Коновалову 21 октября. Прокуроры потребовали отстранить от должности министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Арехова.

Прокуратура потребовала отставки чиновника из-за того, что его кандидатура не была согласована с федеральным минприроды в части исполнения им полномочий в лесной сфере, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство 7 октября.

Сергей Арехов возглавил Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии в конце 2018 года. Это произошло после избрания Валентина Коновалова главой региона, который сразу по вступлению в должность отправил в отставку весь состав регионального правительства. При этом, как сообщал «КС», после избрания Коновалова члены правительства один за другим стали сами подавать заявления об отставке, что связывают с предполагаемыми нарушениями во время выборов.

Напомним, Республика Хакасия вошла в число регионов, где чаще всего совершаются преступления при выполнении национальных проектов. Об этом на днях сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Новосибирск.

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