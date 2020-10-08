Почти 500 новых коек для пациентов с коронавирусом появится в больницах Кузбасса

В четырёх медучреждениях Кемеровской области в ближайшее время установят 470 резервных коек для пациентов с пневмониями и тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Сейчас таких больничных мест в регионе чуть больше трёх тысяч.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса 8 октября.

«Готовятся к открытию 470 резервных коек на базе медицинских организаций: Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (Кемерово), Прокопьевской городской больницы, Ленинск-Кузнецкой городской больницы № 1, Новокузнецкой городской клинической больницы № 1», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Сейчас в медучреждениях Кузбасса всего 3 019 коек для больных с инфекцией нового типа. Из них занято 2 651, 368 мест свободно.

В региональном минздраве отметили, что из всех заболевших коронавирусом и внебольничными пневмониями показания для стационарного лечения имеют лишь 30-35% пациентов. Кроме того, согласно территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Кузбассе в 2020 году, пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, должны самостоятельно приобретать лекарства. Для больных в стационарах препараты закупаются за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Дополнительные медикаменты для больниц региона приобретены за счёт областного бюджета. Также отмечается, что дефицита лекарств в Кемеровской области нет.

По последним данным, в Кузбассе зарегистрировано 11 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией, их них последний прирост пациентов составляет 168 человек. На утро 7 октября три пациента скончались (всего 131 человек), выздоровели 134 человека (всего 7 835 человек).

Ранее сообщалось о том, что две больницы в Новосибирской области в ближайшее время вновь перепрофилируют в ковидные госпитали.

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