На 22% увеличился выпуск растительных масел в Алтайском крае за полгода

Выпуск растительного масла в Алтайском крае увеличился с января по июль на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление пищевой, перерабатывающей. фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, с января по июль в регионе произвели 94,5 тыс. тонн нерафинированных растительных масел, а экспортировали 32,2 тыс. тонн продукта на 26 млн долларов.

В 2019 году предприятия региона произвели более 140 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, на экспорт было отправлено 51,5 тыс. тонн на 37,7 млн долларов. Из Алтайского края продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, а также в российские регионы.

Алтайский край – один из крупнейших производителей растительных масле в России. Переработкой масличных культур в регионе занимаются 42 компании.

Ранее сообщалось о том, что с января по август экспорт растительного масла из Алтайского края вырос вдвое.

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