Новосибирские коммунисты вступились за арестованного сына иркутского экс-губернатора Левченко

Новосибирский обком КПРФ опубликовал заявление в защиту сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея, арестованного по подозрению в мошенничестве. По мнению коммунистов, заключение депутата под стражу является сведением политических счётов с представителями оппозиции.

Заявление в связи с арестом Андрея Левченко было опубликовано на сайте регионального отделения КПРФ 7 октября.

«Новосибирский обком КПРФ рассматривает этот арест как сведение счетов с лидерами оппозиции, стоящее в одном ряду с политическим преследованием наших товарищей Владимира Бессонова и Павла Грудинина, в одном ряду с арестом Николая Платошкина», — говорится в сообщении.

Представители партии отметили, что Андрей Левченко арестован по уголовному делу, которое было возбуждено полтора года назад перед рассмотрением вопроса о передаче мандата депутата Госдумы от КПРФ Сергею Левченко.

«Мы выражаем моральную поддержку нашему земляку Сергею Георгиевичу Левченко и его сыну Андрею», — сказано также в заявлении.

Ранее в защиту Андрея Левченко также выступили представители иркутского обкома КПРФ. Они заявили, что намерены оказать поддержку арестованному депутату, в том числе юридическую.

Напомним, депутат Заксобрания Иркутской области, сын экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрей Левченко был задержан по подозрению в махинациях с лифтовым оборудованием 28 сентября. Позже он был арестован по просьбе следствия.

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