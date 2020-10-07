Лидер красноярской секты останется под арестом в Новосибирске почти до конца ноября

Новосибирский областной суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения руководителю красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергею Торопу (Виссариону). Лидер секты останется под стражей до 22 ноября.
О решении в отношении Сергея Торопа сообщили в Новосибирском областном суде по итогам заседания 7 октября.
«Постановление Центрального районного суда Новосибирска от 23 сентября 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Торопу С.А оставлено без изменения», — говорится в сообщении суда.
Для арестованного в конце сентября лидера организации защита просила меру пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщила агентству «Интерфакс» адвокат Сергея Торопа Ольга Маринкина, новое решение будет оспариваться в Восьмом кассационном суде. По её словам, основания для отказа в домашнем аресте недостаточны.
Адвокат также отметила, что сейчас Тороп находится в одиночной камере, однако в ближайшее время его переведут в общее помещение для арестованных.
Напомним, лидер «Церкви последнего завета» Сергей Тороп был арестован 23 сентября вместе с другими руководителями организации Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковым после обысков в Красноярском крае. Суд принял решение оставить их под стражей до 22 ноября.
По версии следствия, в общине оказывали психологическое насилие, в результате которого нескольким прихожанам был нанесён тяжкий вред здоровью. Задержанным планируется выдвинуть обвинение в насилии и причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее также сообщалось, что обыски в Красноярском крае (Курагинский район) могли быть связаны с рассмотрением дела о коррупции и мошенничестве в местной школе, которую поддерживают представители религиозной общины.
«Церковь последнего завета» («Община Виссариона») была создана в Красноярском крае в 1990-х годах. Её последователи в основном проживают в селе Черемшанка Курагинского района региона, однако общее число сторонников организации по неофициальным данным насчитывает около 10 тыс. человек по всей России.