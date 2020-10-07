Горняки «Кузбассразрезугля» получили государственные награды

Восемь работников АО «УК «Кузбассразрезуголь» получили государственные награды согласно указу президента РФ Владимира Путина. Всего отметили 50 представителей угольной отрасли региона.

Награды горнякам вручил 6 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Сегодня жизнь двух третей населения Кузбасса так или иначе связана с угольной промышленностью. Наша область — уникальное место, единственный в России шахтёрский регион. А шахтёры — это люди особой породы. Их отличают железная воля, ответственность, мужество, порядочность и, конечно, профессионализм, который был отмечен на самом высоком уровне», — подчеркнул на церемонии награждения Сергей Цивилёв.

Пяти горнякам УК «Кузбассразрезуголь» присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Это машинисты экскаваторов Павел Андреев (филиал «Талдинский угольный разрез»), Евгений Вяткин (филиал «Кедровский угольный разрез»), Сергей Картошкин (филиал «Краснобродский угольный разрез»), Владимир Салтымаков (филиал «Моховский угольный разрез») и машинист бульдозера Алексей Ефимов («Бачатский угольный разрез»). Трое работников угольной компании удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Это начальник управления автотранспорта (филиал «Калтанский угольный разрез») Евгений Bарнавский, водитель автомобиля ОСП «Автотранс» филиала «Бачатский угольный разрез» Валерий Лашов и водитель технологического автомобиля филиала «Талдинский угольный разрез» Александр Рыхтер.

Все награжденные отмечены государственными наградами за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Так, машинист экскаватора Кедровского разреза Евгений Вяткин трудится в отрасли более 32 лет. Он неоднократно становился призёром и победителем корпоративных конкурсов профмастерства «Лучший по профессии» среди машинистов гидравлических экскаваторов компании. Трудовой стаж водителя технологического автомобиля с Талдинского разреза Александра Рыхтера составляет почти 40 лет, более 20 лет он возглавляет бригаду экипажа. Горняк является полным кавалером знака «Шахтерская слава», занесён в Книгу Почета Компании, отмечен областными наградами.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники «Кузбассразрезугля» высадили почти 400 рябин в память о павших на войне земляках.

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