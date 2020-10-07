Двое сорокалетних мужчин с коронавирусом умерли в Новосибирской области

По сообщению оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области на 7 октября, за сутки в регионе заболело 82 человека, 63 пациента выздоровели. Трое скончались.

Всего в Новосибирской области выявлено 13 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 830 – у детей. Из стационаров выписали 12 294 выздоровевших пациента.

За последние сутки в регионе умерли три человека с инфекцией нового типа – мужчины в возрасте 40, 42 и 67 лет. Всего с коронавирусом умерло 476 жителей области.

Между тем, в Кузбассе за последние сутки зафиксировано 168 случаев заболевания. 134 жителя региона выздоровели, трое скончались. Всего в Кемеровской области выявлено 11 193 случая заражения, 7 835 человек выздоровело, 131 пациент умер.

К вечеру 6 октября в Омской области зафиксирован 101 новый случай заболевания, 43 человека выздоровело и четверо скончались. Всего в регионе зарегистрировано 11 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 9 560, 324 человека умерли.

Напомним, два медучреждения в Новосибирской области в ближайшее время вновь перепрофилируют в ковидные госпитали.

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