Символом новосибирского бизнеса станет гортензия

В среду, 7 октября в Новосибирске откроют Аллею предпринимателей. Символизировать городское бизнес-начало будут ряды гортензий.

Аллея предпринимателей откроется в Центральном парке. В открытии примут участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вице-мэр- начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко и заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин. Инициатором создания аллеи выступило новосибирское областное отделение «Опоры России».

Как рассказал «Континенту Сибирь» председатель НОО «Опоры России» Сергей Соколов, символизировать предпринимательство в Новосибирске и области будет аллея из гортензий. «Как в природе растение пробивается через землю и скалы, так и предприниматель «прорастает» в агрессивной внешней экономической среде», — пояснил Сергей Соколов. Он отметил, что связанные с предпринимательством символы есть во многих регионах. Поскольку Новосибирск и область – город и регион с коммерческими и купеческими традициями, и периодически календарный год в стране объявляется на федеральном уровне «Годом предпринимательства», вместе с городскими властями было принято решение создать для бизнеса свою аллею. «Все идет от природы, предприниматель тоже выращивает свой малый бизнес, ухаживает и заботится о нем каждый день», — добавил Сергей Соколов.

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