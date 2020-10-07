Экс-управляющего «Сибсельмаша» осудили за похищение 115 задвижек

В Новосибирске вынесли приговор бывшему конкурсному управляющему НПО «Сибсельмаш» Александру Полякову. Его обвинили в присвоении 4,6 млн рублей.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему конкурному управляющему НПО «Сибсельмаш» Александру Полякову. Ему вменяется нарушение по статье «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в суде 5 октября, в связи с примирением сторон дело прекращено, а обвиняемому назначено наказание в виде условного срока.

«На предварительном следствии мы оспаривали квалификацию, которая была предложена. Судья вынесла приговор по обвинительному заключению, квалификацию не отменила. Вместе с тем, наказание считаем мягким и обжаловать приговор не будем», — сообщила «Континенту Сибирь» адвокат Александра Полякова Видана Ширшова.

Будучи конкурсным управляющим НПО «Сибсельмаш», Поляков похитил вверенные ему 115 запорных задвижек ООО «ЦИК» — они перешли в собственность «Сибсельмаша». Суд оценил ущерб в 4,6 млн руб.

Напомним, 23 сентября по обвинению в мошенничестве был задержан экс-директор «Сибсельмаша» Олег Утиралов, а 28 сентября к его аресту добавили банкротство. Позднее стало известно, что бывший руководитель завода может быть причастен к хищению станков ОАО «Сибэлектротерм». Помимо этого, полиция проводит доследственную проверку по факту хищения Утираловым денежных средств «Сибэлектротерма».

Экс-глава «Сибсельмаша» уже был осуждён за мошенничество. В 2019 году ему назначили наказание в виде пяти лет заключения условно за махинации с векселями завода.

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