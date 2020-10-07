Основанная в Новосибирске сеть «ШашлыкоFF» запустится на пересечении Красного проспекта и Гоголя на площадке, где ранее располагалась «Кофемолка». Ранее закрылись или поменяли владельцев еще 3 кофейни этой сети.

Напомним, что «Кофемолка» основана группой компаний «Септима» в 2004 году и является одной из старейших сетей кофеен в Новосибирске. Первым директором сети являлась Наталья Ильина, которая сейчас развивает собственный проект «Библиотека». Ранее «Кофемолка» включала в себя заведения, располагавшиеся на метро Студенческая, метро Красный проспект, на Челюскинцев, а также в ТЦ «Большая Медведица» и здании БЦ «Ситицентр».

Как ранее писал «Континент Сибирь», в августе на месте кофейни сети «Кофемолка» на улице Челюскинцев запустилось заведение новосибирской сети «Бодрый день».

В свою очередь на площадке первого заведения сети «Кофемолка» на Студенческой новосибирский бизнесмен, учредитель PRIMETIME COFFEE и «Organic Coffee Новосибирск» Антон Горестов откроет заведение под новым брендом. Предполагается, что он также запустит заведение в ТЦ «Большая Медведица» на месте «Кофемолки», которая работала на этой площадке с 2009 года.

Что касается площадки на Красном проспекте, то ситуация по ней долгое время оставалась неопределенной. Ранее собственник площадей выставлял помещения на AVITO, предлагая рассмотреть возможность аренды. Согласно этим данным, площадь первого этажа составляет 265 кв.м. второго этажа — 394 кв.м., летника — 245,8 кв.м. «Арендная плата за все здание 1 300 000 рублей в месяц, в летнее время 1 550 000 в месяц (с учетом летника). Также, возможно арендовать отдельно первый этаж и отдельно второй этаж с летником», — говорилось в объявлении. В настоящее время оно уже не актуально и было помещено в архив.

Как стало известно «Континенту Сибирь», на площадке «Кофемолки» на Красном проспекте откроется заведение сети «ШашлыкоFF». Эту информацию изданию подтвердили в самой компании. Напомним, что сеть гриль-баров «ШашлыкоFF», по данным 2ГИС, на сегодня включает 12 заведений в Новосибирске. Средний чек ресторанов составляет 500 рублей.

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