«Ростелеком» завершил работы в рамках энергосервисного контракта в городе Куйбышеве Новосибирской области. Компания заменила устаревшие уличные светильники в населенном пункте, в котором проживает около 44 тысяч человек.

Теперь на улицах и дорогах города установлено 1 748 светодиодных приборов освещения. Новые лампы потребляют меньше электроэнергии и тем самым позволяют эффективнее использовать ресурсы при эксплуатации наружного освещения Куйбышева.

«Проведенная модернизация поможет муниципалитету сократить потребление электроэнергии как минимум на 70%, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Кроме того, в перспективе администрация снизит и эксплуатационные расходы, так как светодиодные лампы не требуют постоянного обслуживания, а ресурс их работы превышает сто тысяч часов».

Предполагается, что за 7 лет действия контракта размер экономии энергетических ресурсов составит не менее 5 млн 217 тысяч кВт·ч. В рамках договора расходы на модернизацию системы освещения взял на себя «Ростелеком». Администрация Куйбышева будет рассчитываться с компанией из сэкономленных средств.

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