Почти половина новосибирских автовладельцев тратят на обслуживание авто не более 5 тысяч рублей в месяц

По результатам опроса, проведенного «РГС Банком», несмотря на большое количество расходов, которые несут автовладельцы, 42% автомобилистов Новосибирска тратят на содержание машины не более 5 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи.

«Сегодня мы наблюдаем изменение отношения россиян к автомобилю, который все чаще воспринимается как необходимое средство передвижения для обеспечения безопасности в условиях эпидемии, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — При этом результаты опроса демонстрируют, что россияне тратят немалые суммы на содержание и обслуживание машины, доля которых в общем бюджете только продолжит расти на фоне нестабильной экономической ситуации, падения реальных доходов населения и волатильности рубля».

В исследовании приняли участие 3348 респондентов из городов с населением от 100 тыс. человек. У 42% опрошенных автомобилистов из Новосибирска на содержание машины уходит не более 5 тысяч рублей в месяц (для сравнения, в Москве в такую сумму укладывается всего 34% автовладельцев). У 16% траты на автомобиль составляют от 5 до 10 тысяч рублей, у 15% — 10-15 тысяч рублей, у 16% — 15-20 тысяч рублей, а у 11% респондентов — более 20 тысяч рублей в месяц.

Общие расходы семейных бюджетов у 44% опрошенных новосибирских автолюбителей не превышают 25 тысяч рублей в месяц. 15% респондентов ежемесячно тратит на оплату товаров и услуг от 25 до 50 тысяч рублей, 13% — от 50 до 75 тысяч рублей, 14% — от 75 до 100 тысяч рублей, а 14% делают покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Всего, по данным «РГС Банка», входящего в группу «Открытие», собственный автомобиль есть у 49% новосибирских домохозяйств (в среднем по России автовладельцами являются 47% семей). Из них 66% имеют одну машину в семье, 23% — два автомобиля, а 11% респондентов владеют собственным небольшим автопарком из трех и более машин.

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