Новосибирским застройщикам предъявили обвинение в мошенничестве

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства компании «Базис-Строй», возводившей дома в микрорайоне «Радужном» Верх-Тулы, по подозрению в хищении средств дольщиков.

Уголовное дело в отношении руководства «Базис-Строя» возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, компания заключила 156 договоров участия в долевом строительстве, собрав с покупателей квартир 141,7 млн рублей. Фактические затрата на строительство домов при этом составили 85,4 млн рублей. «По состоянию на сентябрь 2020 года строительство указанных жилых домов не завершено, в эксплуатацию они не введены, объекты долевого строительства дольщикам не переданы, у строительной компании денежные средства для завершения строительства отсутствуют», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. Следователи провели обыски в офисах застройщика и выемку документов, сейчас устанавливаются и допрашиваются лица, предположительно причастные к совершению мошенничества.

Компания «Базис-Строй» работает на строительном рынке Новосибирска с 2009 года. Согласно ЕГРЮЛ, учредителями компании являются почетный строитель России Надежда Зибницкая, а также ее бизнес-партнеры Александр Семенов и Ольга Варламова. В 2012 году компания арендовала земельный участок в Верх-Туле для малоэтажной застройки. В конце сентября текущего года арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск регионального минстроя, потребовавшего на год запретить «Базис-Строю» работать с привлечением средств участников долевого строительства.

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