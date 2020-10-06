В Калининском районе Новосибирска открылся новый офис Сбербанка. Он расположен в микрорайоне Сухой Лог, на улице Богдана Хмельницкого, 11 и предназначен для обслуживания клиентов – физических лиц.

В новом отделении, расположенном неподалеку от ЛДС «Сибирь», клиенты с сегодняшнего дня могут получить весь спектр банковских услуг в соответствии с высокими стандартами обслуживания и с полным следованием мерам и рекомендациям в условиях текущей ситуации. В отделении возможно оформление всего перечня услуг для физических лиц массового сегмента.

«Новое отделение расположено в отличной локации Калининского района, и мы не сомневаемся, что оно будет пользоваться популярностью, – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Мы понимаем, что для многих наших клиентов личный контакт с сотрудником банка по-прежнему играет большую роль, поэтому продолжаем открывать новые офисы. Все наши сотрудники должным образом проинструктированы и оснащены всеми необходимыми средствами защиты».

В церемонии открытия отделения приняли участие начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, а также заместитель главы администрации Калининского района.

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