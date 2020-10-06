В сентябре ВТБ выдал рекордный объем ипотечных кредитов

Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ, который выдал клиентам жилищных кредитов на общую сумму 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году.

Драйвером высокого спроса банк назвал существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 79,8 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 млрд рублей.

В сентябре в число регионов-лидеров по объему выданной ипотеки попала и Новосибирская область, где было выдано 3,3 млрд рублей. Впереди оказались только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, опередивший Новосибирск всего на 0,2 млрд рублей. Средний чек по итогам девяти месяцев составил 2,55 млн рублей, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года – 2,45 млн рублей. При этом средний срок ипотечного кредита составил 188 месяцев против 199 по итогам января-сентября 2019 года.

Напомним, что в сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей.

По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам рекордно низкую ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.

Все больший интерес у клиентов вызывает полностью дистанционная покупка квартиры с выдачей ипотеки онлайн. За пять месяцев с момента запуска сервиса заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тыс. сделок на 5,6 млрд рублей. Средняя сумма такого ипотечного кредита составляет 5,1 млн рублей.

«Поддержка ипотечного рынка государством сыграла ключевую роль, а темпы его восстановления для России стали уникальными. Уже летом спрос клиентов на ипотеку был крайне высоким, но сентябрь поставил абсолютный исторический рекорд по объему сделок, – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. – Мощной мотивацией для клиентов быстрее выйти на сделку выступает срок окончания программы – она действует до 1 ноября. Рассчитываем, что за оставшийся месяц еще большее число семей смогут решить свой квартирный вопрос. Надеемся программа может быть продлена до конца года. Это поддержит клиентов и всю строительную отрасль».

Всего за девять месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 млрд рублей. Общее число сделок с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на четверть – до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.

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