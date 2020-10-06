В сентябре ВТБ выдал рекордный объем ипотечных кредитов

Федор Туров
 

Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ, который выдал клиентам жилищных кредитов на общую сумму 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году.

Драйвером высокого спроса банк назвал существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 79,8 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 млрд рублей.

В сентябре в число регионов-лидеров по объему выданной ипотеки попала и Новосибирская область, где было выдано 3,3 млрд рублей. Впереди оказались только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, опередивший Новосибирск всего на 0,2 млрд рублей. Средний чек по итогам девяти месяцев составил 2,55 млн рублей, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года – 2,45 млн рублей. При этом средний срок ипотечного кредита составил 188 месяцев против 199 по итогам января-сентября 2019 года.

Напомним, что в сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей.

По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам рекордно низкую ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.

Все больший интерес у клиентов вызывает полностью дистанционная покупка квартиры с выдачей ипотеки онлайн. За пять месяцев с момента запуска сервиса заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тыс. сделок на 5,6 млрд рублей. Средняя сумма такого ипотечного кредита составляет 5,1 млн рублей.

«Поддержка ипотечного рынка государством сыграла ключевую роль, а темпы его восстановления для России стали уникальными. Уже летом спрос клиентов на ипотеку был крайне высоким, но сентябрь поставил абсолютный исторический рекорд по объему сделок, – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. – Мощной мотивацией для клиентов быстрее выйти на сделку выступает срок окончания программы – она действует до 1 ноября. Рассчитываем, что за оставшийся месяц еще большее число семей смогут решить свой квартирный вопрос. Надеемся программа может быть продлена до конца года. Это поддержит клиентов и всю строительную отрасль».

Всего за девять месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 млрд рублей. Общее число сделок с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на четверть – до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  