Крупнейший объект БКД отремонтировали в Чулымском районе Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области завершился ремонт подъездной дороги, которая пропускает в населённый пункт почти все товары первой необходимости. Помимо прочего, транспорту не придётся объезжать аварийный участок через железнодорожные пути.

Подъезд к Чулыму – один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в районе в 2020 году, сообщили в правительстве региона.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проекты, которые реализуются в регионе с участием федеральных средств, находятся на особом контроле властей.

«В этом году в рамках БКД 2.0 мы приведем в нормативное состояние почти двести километров автомобильных дорог. Хорошие дороги в районах области — необходимое условие развития региона с большой территорией, с протяженной дорожной сетью. Федеральный центр серьезно помогает нам в развитии этой сети: ведь нацпроект позволяет приводить в нормативное состояние дороги не только столичной — новосибирской — агломерации, но и районов области. Только в этом году в рамках проекта «Дорожная сеть» предусмотрено выделение семи миллиардов рублей, из них четыре — из федерального бюджета. Именно поэтому особенно важно все работы по приведению наших дорог в нормативное состояние выполнять с высоким качеством, со строгим соблюдением обозначенных сроков: чтобы и в дальнейшем регион мог рассчитывать на выделение средств», — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что из-за пандемии дорожникам пришлось трудиться в особых условиях, однако они не выбились из графика. Благодаря соблюдению необходимых санитарных норм работы шли стабильно.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий отметил, что по отремонтированной дороге проходит до 80% трафика легкового и грузового автотранспорта, который перевозит сельхозпродукцию, стройматериалы и продукты питания.

«Кроме того, жители района теперь смогут выезжать из своего города и въезжать в него, минуя железнодорожный переезд», – подчеркнул Сергей Ставицкий.

Протяженность отремонтированного участка дороги «Подъезд к городу Чулыму», возведённой в конце 1980-х годов в период строительства путепровода через железную дорогу, — 3,3 км. В 2020 году по нацпроекту БКАД на объекте устроили выравнивающее покрытие, а также верхние слои покрытия из асфальтобетона. Также восстановили дорожное основание на участках пучинообразований. Кроме того, автодорогу обустроили барьерным ограждением, дорожными знаками и разметкой из термопластика. Стоимость всех выполненных работ составила больше 70 млн рублей.

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 196 км. Сейчас в эксплуатацию введено 55 объекта из 88. Семь объектов останутся переходящими. Объём финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)», – 7,08 млрд рублей. Из них 4,01 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 2,40 млрд рублей – из областного бюджета, а 670,0 млн рублей – средства местного бюджета.

Напомним, в августе стало известно о том, что на реконструкцию дорог в Новосибирске выделят дополнительные 360 млн рублей.

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