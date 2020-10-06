К «Тотальному диктанту-2020» в Новосибирске подключится «пишущий контингент»

«Тотальный диктант» в Новосибирске на площадке кинотеатра «Победа» прочитает литературный критик «Медузы» Галина Юзефович. Также к диктанту подключатся новые площадки и новые участники.

О нюансах проведения «Тотального диктанта – 2020» во вторник сообщил журналистам координатор акции по Новосибирску Андрей Поздняков. По его словам, «Тотальный диктант-2020» пройдет в Новосибирске на 50 площадках, впервые к ним в этом году добавится Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ). Также обновлен будет состав участников акции, к которым, по словам координатора, добавится «пишущий контингент». Достигнута договоренность с региональным ГУФСИН, организаторы диктанта ожидают порядка 500 работ из мест заключения. «Тотальным диктатором» в этом году станет известный литературный критик, автор сайта «Медуза» Галина Юзефович. Она прочитает текст «Тотального диктанта» в кинотеатре «Победа».

Напомним, «Тотальный диктант – 2020» пройдет в Новосибирске 17 октября, в 15.00. Написать диктант можно будет тремя способами: традиционными онлайн и офлайн форматами, а также вариантом #пишемдома. Для третьего варианта участник должен заранее получить бланк и ручку и написать диктант дома под трансляцию, после чего принести работу на проверку. Оценку в этом случае выставлять не будут. Регистрация на площадки диктанта начнется 8 октября.

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