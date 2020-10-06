Осенние каникулы в школах Новосибирской области могут продлить вдвое из-за коронавируса

Каникулы, которые запланированы в школах Новосибирской области на конец октября, могут увеличиться с одной недели до двух. Всё зависит от эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил на брифинге 6 октября министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Региональный министр образования пояснил, что в случае неблагоприятной эпидобстановки каникулы будут продлены во всех образовательных учреждениях области.

«Если ситуация будет сложная, мы сделаем каникулы длиннее в одно и то же время во всех образовательных организациях», — сообщил Сергей Федорчук на встрече с журналистами.

Решение о продолжительности отдыха школьников будет принято в конце октября. При этом возврат в дистанционной форме обучения в образовательных учреждениях региона в ближайшее время не планируется.

Министр образования также отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в Новосибирской области закрыты отдельные классы в 12 школах и отдельные группы в 21 детском саду. 119 классов и 20 детсадов также находятся под наблюдением – там были выявлены носители заболеваний.

Всего в детских садах региона 23 заболевших. В их числе 15 воспитанников, остальные – работники учреждений. 6 групп детсадов закрыты на карантин.

«Сегодня ситуация так или иначе находится на контроле, никаких вспышек и очагов у нас нет», — подчеркнул министр.

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавиурсной инфекции в Новосибирской области на 6 октября, за сутки в регионе зарегистрировано 78 новых случаев заболевания (всего – 13 621 случай). Выздоровели 54 человека (всего – 12 231 человек). С диагнозом COVID-19 с 5 на 6 октября скончались четыре человека – мужчины 57, 67 и 68 лет, а также женщина 56 лет (всего умерло 473 человека).

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о мерах, которые примут в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он, в частности, сообщил, что возобновления ограничений пока не планируется.

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