В Новосибирске запущен первый в регионе Phygital-офис Альфа-Банка. Он выполнен в новой концепции, что отражено в самом названии: рhygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В дальнейшем банк планирует перевести на новый формат всю свою сеть, а следующий такой офис в Новосибирске предполагается открыть в Академгородке.

Сущность phygital, как уже писал «Континент Сибирь», заключается не только в том, чтобы реализовать все плюсы «цифры», но и в том, чтобы всю «цифровую» изнанку максимально скрыть от глаз клиентов и сотрудников. Офис Альфа-Банка на улице Дуси Ковальчук, возле ТЦ «Калина Центр» стал пилотным не только в Сибири, но и во всей России за пределами Москвы.

По словам организаторов нового офиса, их задачей, с одной стороны, было собрать как можно больше цифровых удобств: от безбумажного документооборота и планирования визита в банк через мобильное приложение до face-ID прямо на входе. С другой – сделать все это в стиле «меньше цифрового, больше человеческого». И так, чтобы все было доступно даже тому, кто не зарегистрирован в «Госуслугах», не имеет записи в Единой биометрической системе и даже не является клиентом Альфа-Банка.

В таком случае клиенту ничего не остается, кроме как идти к автомату электронной очереди. Но и он работает не совсем так, как все мы привыкли. Хотя бы потому, что на талоне нет номера – здесь банк предпочел склониться в сторону phygical. Вместо этого автомат в момент выдачи талона фотографирует посетителя и передает снимок на планшеты сотрудников, которые сами к нему подходят.

Важный момент – phygital-концепция включает в себя не только «электронную начинку в мягкой оболочке», но и организацию рабочего пространства.

На открытии офиса региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер напомнил о том, что именно Альфа в свое время одним из первых предложила разделить рабочее и клиентское пространство в банковском отделении – позже эту планировку приняли практически все. Теперь же Альфа-Банк первым от этой концепции отказался, новый вариант напоминает скорее коворкинг, чем банковский офис – сотрудники общаются с посетителями не через стойку, а сидя рядом, в удобном для обеих сторон месте. При желании можно организовать и приватную переговорную – причем не только для private-клиентов, а для всех желающих, как физических, так и юридических лиц.

Вариант с переходом на phygital-пространство готовился достаточно давно, но именно сейчас, по мнению Альфа-Банка, самый удачный момент для того, чтобы испытать его в деле. Как раз тогда, когда клиенты, распробовав онлайн-сервисы, соскучатся по живому общению. Особенно если оно действительно живое, а не «официально-деловое».

В ноябре, по словам Андрея Фишера, банк планирует открыть еще одну phygital-площадку в Академгородке, затем, уже в начале следующего года – в районе площади Ленина. Переход на новый формат будет продолжаться: часть площадок откроется на базе уже существующих отделений, другие, возможно, переместятся на новые места. Срок окупаемости каждого обновленного офиса Андрей Фишер оценил в 1,5-2 года.

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