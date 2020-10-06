Николай Патрушев назвал сибирские регионы-лидеры по числу преступлений при выполнении нацпроектов

Во время рабочей поездки в Новосибирск секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал регионы Сибири, где совершают больше всего правонарушений при выполнении национальных проектов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева, больше всего преступлений в сфере реализации нацпроектов совершается в трёх регионах Сибири.

«Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях», — сообщил Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа 5 октября.

Всего же в СФО выявлено 29 таких преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.

Сейчас в России реализуются национальные проекты, которые рассчитаны на 2019-2024 годы. Федеральная программа идёт по трём основным направлениям: «Человеческий капитал» (здравоохранение, образование, демография и культура), «Комфортная среда» (безопасность и качество дорог, жильё и экология) и «Экономический рост» (наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и т.д.).

Между тем, в июне сибирские регионы попали в список Генпрокуратуры РФ с наименьшим уровнем коррупции в стране.

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