Губернатор Андрей Травников: возобновление «коронавирусных» ограничений в Новосибирской области не планируется

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе не планируется ужесточать ограничения из-за распространения коронавируса при условии сохранения режима повышенной готовности. Не изменится и график работы школ – досрочные каникулы введены не будут.

В связи с увеличением случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области губернатор Андрей Травников рассказал, какие меры по борьбе с ростом заболеваемости будут введены в регионе в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 5 октября.

Глава региона подчеркнул: при условии соблюдения мер по профилактике распространения инфекции ужесточать ограничительные меры в Новосибирской области не планируется.

«В ближайшее время не предполагается принятие решений по возобновлению ограничений в отношении отдельных организаций, секторов экономики и социальной сферы. Если мы проявим ответственность и дисциплину, мы сможем пережить и настоящий напряжённый период развития пандемии, и сезонный период традиционных заболеваний достаточно спокойно и управляемо. В том числе, не планируется на данный момент изменять график работы школ, вводить досрочные каникулы», — сообщил губернатор.

Андрей Травников обозначил, что необходимо своевременно выявлять заболевание в отдельных классах и группах детсадов, после чего следует проводить эпидрасследование и применять точечные карантинные меры. Он также заявил, что во избежание распространения инфекции необходимо рассмотреть вопрос о временном запрете работы по совместительству.

«Каждая сфера должна принять соответствующее решение самостоятельно», – подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор сообщил, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением режима повышенной готовности, который сохранится в регионе до конца октября.

«В августе-сентябре жители региона, уставшие от соблюдения строгих ограничительных мер, немного расслабились. В течение весны-лета 2020 года мы, благодаря строгой дисциплине и чёткой организации работы наших предприятий и организаций, не допустили ни одного очагового всплеска заболевания. Важно, чтобы и сейчас, в осенне-зимний период, мы отработали также чётко. Необходимо усилить информационную и административную работу, контроль за исполнением требований наших нормативных актов – за обязательным ношением средств индивидуальной защиты, дезинфекцией рук, своевременным эпидрасследованием и адекватным применением карантинных мер», — сказал Андрей Травников.

Исполнение этих решений глава региона поручил проконтролировать первому заместителю губернатора Юрию Петухову. Андрей Травников также поручил членам правительства Новосибирской области и главам муниципалитетов усилить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций.

Губернатор также отметил, что в связи с ростом заболеваемости свободные мощности в больницах региона уже полностью задействованы для лечения больных с коронавирусом, а часть стационаров вернулись в режим сортировочных центров и инфекционных госпиталей.

По данным правоохранительных органов и управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за минувшую неделю на территории региона выявлено 114 административных нарушений режима повышенной готовности, в том числе четыре случая нарушения режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что к 5 октября за сутки от коронавирусной инфекции скончалось пять человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.