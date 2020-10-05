Цифровые технологии в искусстве продемонстрируют на фестивале в Кемерове

Международный форум-фестиваль «АртЦифровизация» пройдёт в Кемерове 29-30 октября. Участникам продемонстрируют новые идеи, решения и успешные проекты, а также отечественные и зарубежные практики в применении инновационных технологий в культуре, искусстве, туризме и инклюзиве. Уникальное мероприятие будет транслироваться в разных точках мира.

Фестиваль соберёт представителей регионов Сибири, Центральной России и стран Европы. Он станет площадкой, которая объединит профессиональные сообщества, представителей креативных индустрий, бизнеса и общественности для создания единой коммуникативной среды в области цифровизации культуры и искусства. На форуме будут представлены актуальные тренды, инновационные технологические решения и успешные кейсы использования новых технологий в современном мире.

«Мы практически ежегодно проводим форум о цифровизации в той или иной сфере, но в этом году цифровизация в сфере культуры и искусства получила особую актуальность в виду режима самоизоляции. Для кого-то это проблема, а для кого-то – возможность», — отметила в разговоре с «Континентом Сибирь» член оргкомитета форума, заместитель директора Сенаторского клуба Совета Федерации РФ по гуманитарным проектам и взаимодействию с регионами Кристина Фролова.

В основную программу форума-фестиваля, которая рассчитана на два дня, войдут три направления. В рамках научно-практического и образовательного направлений пройдут семинары, панельные дискуссии, круглые столы и экспертные сессии. Выставочное направление подразумевает презентацию мировых цифровых решений в области культуры и искусства, а творческая программа включает в себя концерты и спектакли, поставленные с помощью цифровых технологий.

Площадки форума объединят представителей разных отраслей культуры по таким направлениям, как «Музейные и архивные фонды и библиотеки», «Музыкальное и театральное искусство в цифре», «Медиаресурсы и сервисы», «Диджитализация искусства: платформенные решения и новые компетенции», «Социальная машина: искусственный интеллект в современном искусстве», «Время неограниченных возможностей», «Цифровой туризм как культурная идентичность территорий», «Цифровой аукцион» и другие. В работе фестиваля-форума будут применены различные технологии взаимодействия и участия, в том числе с применением технологий AR/VR.

Форум пройдёт в режимах офлайн и онлайн. Онлайн-трансляция будет вестись в течение двух дней на федеральных площадках и ресурсах Министерства культуры РФ, в социальных сетях организатора и партнёров, а также на канале в YouTube. В программе предусмотрено включение с площадок Москвы и Санкт-Петербурга, ряда городов России, Германии, Латвии, Финляндии и так далее. К участию можно будет присоединиться из любой точки мира.

Формат мероприятия позволит всем участникам напрямую задать вопросы спикерам и получить гарантированные ответы. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал форума, ссылка на который придёт после регистрации.

Организатором форума выступил НКО «Кемеровский союз предпринимателей». Форум пройдет на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Мероприятия пройдёт при участии представителей Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по туризму, Торгово-промышленной палаты РФ, представителей соответствующих министерств ряда регионов России, а также культурных и образовательных учреждений России и стран ближнего зарубежья.

Подробную информацию о форуме можно получить по телефону (384-2) 900-114 или (3842) 65-77-78.

Пресс-центр форума: s.fahreeva@bmag42.ru

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