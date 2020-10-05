Пять смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области за сутки

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области 5 октября, за последние сутки в регионе зарегистрировали 73 новых случая заболевания, при этом 28 человек выздоровели. Пять человек с диагнозом COVID-19 скончались.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 13 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 816 из них – у детей. 12 177 жителей региона выздоровели.

За сутки 4-5 октября в регионе скончались пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это мужчины в возрасте 66, 73, 44 лет и ещё двое 70-летних мужчин. Всего же в Новосибирской области умерло 469 человек с диагнозом COVID-19.

Отметим, что в Кузбассе за последние сутки выявлено 175 новых случаев заболевания, умерли три человека. 52 жителя региона выздоровели. Всего в Кемеровской области 10 856 заболевших, выздоровели 7 562, 124 скончались.

В Алтайском крае 5 октября зарегистрировано 104 новых случая заболевания, 59 человек выздоровели. Шестерых пациентов спасти не удалось. Общее количество жителей с диагнозом COVID-19 – 14 334 человека. Всего выздоровели 12 416 человек. 529 человек скончались, из них 233 – непосредственно от коронавирусной инфекции.

Напомним, в пятницу, 2 октября, в Новосибирской области коронавирусом заболело 85 человек, трое скончались. 42 человека выздоровели.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.