НГТУ будет готовить специалистов для Группы ЭПМ

Руководство Новосибирского технического госуниверситета (НГТУ) и Группы ЭПМ в понедельник подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает подготовку высококвалифицированного кадрового резерва для предприятий группы, а также совместное проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ.

В подписании соглашения о сотрудничестве компании и вуза, кроме их руководства, приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко, сотрудники правительства региона. Напомним, в состав Группы ЭПМ входят «Донкарб Графит», Новочеркасский, Челябинский и Новосибирский (АО «ЭПМ-НовЭЗ») электродные заводы. Продукция предприятий группы продается в 60 стран мира, ЭПМ занимает около 5% общемирового рынка углеграфитовой продукции. «Мы должны постоянно развиваться, чтобы успешно конкурировать и занимать новые ниши на рынках. Основной потенциал развития нашей компании мы видим в развитии наших сотрудников и привлечении молодых специалистов», — рассказал в ходе подписания соглашения генеральный директор группы ЭПМ Николай Наумов.

Топ-менеджер пояснил, что у предприятий группы уже налажена кадровая цепочка, начинающаяся с профориентации школьников и завершающаяся практикой на заводах выпускников вузов и сузов. Однако, по словам Николая Наумова, приходящим на предприятия ЭПМ молодым специалистам зачастую не хватает специфических знаний о химической технологии углеродных материалов, получить которые можно только в процессе работы на заводе. Поскольку рабочий процесс не всегда позволяет уделить время молодым специалистам, было принято решение разработать специальную программу подготовки на базе вуза-партнера, которым стал технический госуниверситет. «Группа ЭПМ – уникальная системообразующая компания углеграфитовой отрасли России. Наличие образовательных программ, дающих специальные отраслевые знания – необходимый фундамент для формирования высококвалифицированного персонала и дальнейшего развития компании. В настоящий момент в группе работают 87 выпускников НГТУ, и мы крайне заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве», — добавил Николай Наумов.

Сейчас в НГТУ первый поток студентов получает знания по основам электродного производства на кафедре химической технологии углеродных материалов (механико-технологический факультет). В соответствии с соглашением, более пятидесяти человек ежегодно будут проходить в вузе обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации. «Входящий в группу «ЭПМ-НовЭЗ», по сути является градообразующим не только для Искитима и Линево, но и для всей Новосибирской области, как крупнейший налогоплательшик региона. Наш университет, являясь техническим вузом, не может не взаимодействовать с таким предприятием – для нас это важно», — подчеркнул ректор НГТУ Анатолий Батаев.

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