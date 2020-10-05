Мебельную фабрику «Камеа» в Новосибирске потребовали признать банкротом

Компания «Рынок мебели» подала в арбитражный суд иск с требованием признать банкротство компании «Камеа» в Новосибирске. Долг мебельной фабрики перед рынком составил 435 тыс. рублей.

Как следует из информации картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, иск подан 2 октября. Подробности дела и дата первого заседания не уточняются.

Торговый дом «Камеа» на рынке с 1999 года. Компания специализируется на выпуске элитных кухонь и мебели под заказ. Собственник фирмы – Андрей Коротков. Согласно данным на ресурсе rusprofile, в 2019 году выручка ТД «Камеа» составила 109 млн руб., однако за этот же год компания потеряла 11 млн руб. чистым убытком.

Ранее сообщалось о том, что новосибирского бизнесмена Игоря Кузнецова признали банкротом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.