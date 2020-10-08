Бизнесмены Антон Горестов и Григорий Крашенниников планируют запустить в октябре новый проект — лекторий-бар DOUBLE BUBBLE. Он будет расположен на Красном проспекте на площадке, где ранее располагался ресторан Old Joy, рядом с открытым в этом году ремесленным фаст-фудом Hit&Meat.

Напомним, что в рассматриваемом комплексе уже располагается коворкинг Co-Wo, ремесленный фаст-фуд Hit&Meat, бар «Воробей», а также в скором времени появится кофейня сети PRIMETIME COFFEE.

Предполагается, что лекторий-бар DOUBLE BUBBLE удачно впишется в общую концепцию комплекса. Как рассказал «Континенту Сибирь» Антон Горестов, на площадке можно будет проводить мероприятия до 35 человек — семинары, лекции, корпоративные встречи. Помещение представляет собой стилизованный бар, где помимо проведения ивентов будет предусмотрена возможность не просто организовать легкий кейтеринг, но и рассчитывать на полноценную ресторанную кухню. Так, по специальному транспортеру блюда из расположенной на втором уровне кухни будут приезжать прямо в бар.

Таким образом, предполагается, что благодаря наличию на площадке коворкинга, лекторий-бара и ресторана гости смогут как проводить рабочее время, так и отдыхать. Или совмещать оба формата, например, вызывая бармена и заказывая напитки или еду во время мозговых штурмов.

Запуск лекторий-бара по словам Антона Горестова, ожидается уже в течение ближайшей недели.

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