Артисты Новосибирского оперного театра ушли на карантин из-за коронавируса

Более 80 работников Новосибирского театра опера и балета отправлены на удалённую работу из-за выявленных у них коронавирусной инфекции и ОРВИ. На больничный отправились артисты оперы, хора и мимического ансамбля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НОВАТа, всего на больничном находится 82 работника театра. У 21 из них, в том числе у трёх артистов балета, подтверждена коронавирусная инфекция, остальные 61 заболели ОРВИ и другими недугами.

Тесты на коронавирусную инфекцию сдали 735 работников театра. У всех артистов ежедневно измеряют температуру. Кроме того, в НОВАТе проводятся тесты на наличии инфекции и санитарно-профилактическая обработка помещений.

«В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются или переводятся на удалённую работу. Таким образом, у зрителей исключён контакт с заболевшими сотрудниками», — цитирует ТАСС пресс-службу театра.

Ранее сообщалось о том, что у главного режиссёра театра НОВАТ Вячеслава Стародубцева диагностирована коронавиурсная инфекция. В конце сентября Стародубцев обратился к зрителям с объявлением о переносе спектаклей Малой сцены в связи со своей болезнью. Он пояснил, что постановки нуждаются в изменениях ради соблюдения социальной дистанции, а это требует личного присутствия режиссёра.

«Чтобы внести все необходимые изменения в постановки, и при этом сохранить высокий художественный уровень спектаклей, необходимо моё личное присутствие. Именно поэтому, вместе с руководством НОВАТа мы приняли решение о переносе спектаклей «Снегурочка», «Сильва», «Терем-теремок» и «Кот в сапогах» на Малой сцене НОВАТа на более поздний срок, в связи с моей болезнью», — говорится в объявлении Стародубцева на официальном сайте театра.

По сообщению пресс-службы НОВАТа, Стародубцев переносит болезнь в лёгкой форме и уже поправляется.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.