Фигурки барана, козла и петуха отправила депутат Пинус Ивану Урганту

В конце сентября шоумен Иван Ургант рассказал в своей передаче о депутате новосибирского горсовета Наталье Пинус, которая попросила своих подписичков помочь ей собрать средства на покупку муфельной печи. На днях народная избранница отреагировала на своё упоминание на «Первом канале», слепив для телеведущего глиняные свистки.

Увлечённая керамикой депутат сфотографировала свои изделия на берегу моря и выложила фото в соцсетях 4 октября. Она также привела текст своего письма, адресованного Ивану Урганту.

«Здравствуйте, Иван! Спасибо Вам за рассказ обо мне в Вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла», — написала депутат.

Ранее Наталья Пинус обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой помочь ей с покупкой муфельной печи к своему дню рождения, указав, что такой подарок стоит около 100 тыс. рублей. Она сообщила, что давно увлекается созданием керамических изделий, однако не может себе позволить подобных приобретений. Пост депутата вызвал широкий общественный резонанс – многим не понравилось, что парламентарий просит денег у своих избирателей, которые входят в число её подписчиков.

Инцидент быстро попал в федеральные СМИ. Не обошёл его вниманием и телеведущий Иван Ургант. В своей передаче «Вечерний Ургант» он пошутил, что муфельная печь нужна Наталье Пинус для того, чтобы изготавливать глиняные свистульки пенсионерам – «чтобы пенсионер свистнул, а депутат к нему побежал».

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