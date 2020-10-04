РЖД направит на развитие железной дороги в Новосибирской области 11,5 млрд рублей

На развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Новосибирской области в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2020 году будет направлено 11,5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Андрея Травникова с главой РЖД Олегом Белозёровым.

Встреча состоялась 3 октября, сообщили в пресс-службе компании «РЖД». Андрей Травников и Олег Белозёров обсудили перспективы расширения и укрепления сотрудничества региона и компании «РЖД» в различных сферах.

В обсуждении также приняли участие первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Напомним, вместе с правительством региона компания «РЖД» построила и ввела в эксплуатацию в Новосибирске новый центр волейбола «Локомотив-Арена». Андрей Травников поблагодарил Олега Белозёрова за поддержку волейбола.

«В последнее время компания уделяет много внимания массовому спорту – на сети железных дорог открыты 350 спортивных клубов, в которых желающие могут заниматься спортом» — отметил глава РЖД Олег Белозёров.

В июле 2020 года в Новосибирской области был открыт новый железнодорожный вокзал на станции Сокур, а в августе – на станции Убинская. Кроме того, в регионе готовятся к открытию после реконструкции вокзальный комплекс на станции Татарская и здание железнодорожного вокзала на станции Чаны.

Как отметили в областном правительстве, Западно-Сибирская железная дорога — один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. В январе–сентябре 2020 года объём налоговых платежей в бюджет региона и местные бюджеты составил 1 млрд 629,5 млн рублей. За девять месяцев 2020 в Новосибирском регионе ЗСЖД пригородные поезда перевезли 13,2 млн пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что на пригородных маршрутах Кемеровской области начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д.

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