Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с министром спорта РФ Олегом Матицыным

Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между министерством спорта РФ и правительством Новосибирской области было подписано 3 октября. Одно из главных направлений совместной работы – реализация в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Подписание документа состоялось в рамках визита министра спорта РФ Олега Матицына в Новосибирскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Соглашение – это ещё один шаг на пути нашего взаимодействия с правительством Новосибирской области. Во время рабочей поездки в регион я увидел, какое внимание здесь уделяют развитию физкультуры и спорта, спортивной инфраструктуры, подготовке кадров. Мы видим, что в Новосибирской области спорт уже – норма жизни, и не сомневаемся, что соглашение будет успешно реализовано», – отметил министр спорта РФ Олег Матицын.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в регионе планируется продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры, материально-техническому оснащению спортивных объектов, реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также кадровому обеспечению отрасли.

В связи с обсуждением федерального проекта Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин поручил провести корректировку нацпроектов в кратчайший срок.

«Таким образом, мы расширяем горизонт планирования до 2030 года. Он становится более долгосрочным, перспективным. Нам необходимо провести сверку часов, чтобы синхронизировать наши планы», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, глава региона рассказал Олегу Матицыну о развитии спортивной материальной базы в Новосибирской области и различных форматах работы — от строительства знаковых крупных спортивных объектов до развития сети малых спортивных форм в районах и городах региона. Он также обсудил с министром формы сложившиеся взаимодействия региональных властей и бизнеса в сфере физкультуры и спорта и тактику региона по развитию массового спорта и максимально эффективному использованию имеющейся инфраструктуры.

Олег Матыцин и Андрей Травников также ознакомились с работой спортивно-оздоровительного комплекса «Армада-Клуб» в Краснообске и «Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», а на площадке строительства многофункциональной ледовой арены они провели выездное совещание.

«Те спортивные объекты, которые мы сегодня посетили, будут востребованы как для проведения соревнований различного масштаба, включая международные, так и для массового спорта. Все вместе они создают имидж здорового красивого города, комфортной среды. В этом отношении будем продолжать активно взаимодействовать, в том числе, по развитию спортивной инфраструктуры», – отметил Олег Матицын.

В рамках своего визита в регион Олег Матыцин также встретился со спортивной общественностью Новосибирской области. Министр вручил ведомственные награды министерства спорта РФ за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области торжественно запустили крупнейший за Уралом волейбольный центр международного уровня.

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