В Новосибирской области завершилось строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра. В торжественной церемонии открытия центра приняли участие секретарь совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Андрей Травников, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Я рад быть в такой день здесь с вами, рад поздравить Новосибирскую область, всероссийскую федерацию волейбола, Российские железные дороги, всех спортсменов с этим праздником. Это долгожданный подарок, который принесет много радости и станет еще одним стимулом для занятий волейболом, спортом. Выражаю признательность тем, кто был участником этого проекта», — сказал Олег Матыцин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ему приятно разделить этот праздник с теми, кто помогал создавать этот центр волейбола. «Это командная работа, которая принесла такой результат. Спасибо Николаю Платоновичу Патрушеву, Станиславу Владимировичу Шевченко, Владимиру Филипповичу Городецкому, Александру Александровичу Карелину. Помогал нам с реализацией этого проекта наш депутат Александр Дмитриевич Жуков. Этот подарок, объект не получился бы и без замечательной игры нашей команды «Локомотив», без мощной поддержки новосибирских болельщиков», — отметил Андрей Травников.

В день открытия в Региональном центре волейбола состоялся матч за Суперкубок России 2020, посвящённый памяти советского волейболиста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей сразились новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань». Матч сыгран в рамках второго тура чемпионата России Суперлиги Париматч.

Губернатор поздравил команду «Локомотив» с «новосельем» — новый волейбольный центр стал домашней ареной «железнодорожников», отметив, что на новой игровой арене накал страстей, энергетика, атмосфера не уступают хоккейной.

«Уверен, что нас ждут острые интересные интригующие игры, поддержка болельщиков, а мы продолжим работать для того, чтобы и дальше развивать волейбол в Новосибирской области», — заявил глава региона.

Напомним, что идея строительства в Новосибирске подобного центра возникла давно. Много о необходимости этого спортивного объекта говорили в 2013 году. Именно тогда новосибирский «Локомотив» выиграл волейбольную Лигу Чемпионов. Хозяином финала главного клубного турнира Европы была новосибирская команда, домашней ареной для которой стал Омск. Просто потому, что в Новосибирской области не было зала, способного принимать соревнования такого уровня. В октябре того же года «Локомотив» вновь продемонстрировал высокий уровень игры, став финалистом Чемпионата мира среди клубов. Тогда планировали: в 2015-2016 годах центр войдет в федеральную адресную программу.

Но только в 2017 году, после встречи Андрея Травникова с председателем наблюдательного совета всероссийской федерации волейбола Николаем Патрушевым было принято окончательное решение о строительстве волейбольного центра международного уровня в Новосибирской области.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом 2019 года в Новосибирской области. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской, спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

Новосибирский волейбольный центр — это спортивный комплекс мирового уровня, который может принимать крупные международные турниры. Так уже в 2022 году Новосибирск станет одним из городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Россия будет принимать такие соревнования впервые.

Андрей Травников подчеркнул, что строительство нового спортивного объекта — Регионального центра волейбола — только первый этап большой работы по подготовке региона к Чемпионату мира по волейболу-2022. «Нужно благоустроить прилегающую территории, есть задачи по развитию транспортной инфраструктуры и конечно же большой комплекс организационных вопросов», — сказал губернатор.

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