Умер экс-депутат новосибирского горсовета Юрий Кувшинов

Дочь политика сообщила, что Юрий Кувшинов болел коронавирусом.

В ночь на 2 октября не стало бывшего новосибирского депутата Юрия Кувшинова. В некрологе политика пресс-служба партии «Яблока» указывает в качестве причины смерти – коронавирус. Об этой болезни написала в социальных сетях и дочь Юрий Кувшинова Анастасия Сваровская.

Юрию Кувшинову было 63 года. Он окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, кандидат философских наук. В 1990 году избран депутатом горсовета Новосибирска.

Был членом правления новосибирского отделения всероссийского движения «Демократическая Россия». Возглавлял исполком регионального отделения партии «Демократический выбор России».

С 2015 года – член «Яблока». До 2019 года, когда произошло расформирование новосибирского отделения партии, был заместителем председателя регионального «Яблока».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.