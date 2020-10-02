Умер экс-депутат новосибирского горсовета Юрий Кувшинов

Дочь политика сообщила, что Юрий Кувшинов болел коронавирусом.
В ночь на 2 октября не стало бывшего новосибирского депутата Юрия Кувшинова. В некрологе политика пресс-служба партии «Яблока» указывает в качестве причины смерти – коронавирус. Об этой болезни написала в социальных сетях и дочь Юрий Кувшинова Анастасия Сваровская.
Юрию Кувшинову было 63 года. Он окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, кандидат философских наук. В 1990 году избран депутатом горсовета Новосибирска.
Был членом правления новосибирского отделения всероссийского движения «Демократическая Россия». Возглавлял исполком регионального отделения партии «Демократический выбор России».
С 2015 года – член «Яблока». До 2019 года, когда произошло расформирование новосибирского отделения партии, был заместителем председателя регионального «Яблока».