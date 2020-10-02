Завершается многолетнее банкротство новосибирского основателя сети детских магазинов Nati

Арбитражный суд Новосибирской области завершил реализацию имущества и освободил от обязательств основателя некогда крупнейшей в СФО сети магазинов товаров для детей Nati и одного из лидеров бизнеса Amway в России Марка Каплуна.

Арбитражный суд Новосибирской области завершил реализацию имущества и освободил от обязательств основателя некогда крупнейшей в СФО сети магазинов товаров для детей Nati и одного из лидеров бизнеса Amway в России Марка Каплуна.

Признать Марка Каплуна несостоятельным весной 2017 года потребовал банк «Открытие» из-за долга в размере 304,5 млн рублей. В октябре того же года бизнесмен был признан банкротом, к тому времени список его кредиторов значительно расширился, включая ФНС, компанию «Мир детства» и «БМ-Банк». В итоге общий долг Марка Каплуна, как отмечается в документах суда, превысил полмиллиарда рублей. Банкротный процесс длился четыре года.

В ходе процесса финансовый управляющий обнаружил средства, которыми частично можно было погасить долг. Как оказалось, Марк Каплун продал дачу и земельные участки на сумму более 25 млн рублей Дине Марковне Гриншпун. Образовавшаяся дебиторская задолженность была включена в конкурсную массу, ее на прошедших в конце августа торгах за 2,3 млн рублей приобрел новосибирский бизнесмен Леонид Смоляр.

Марк Каплун создал новосибирскую компанию «АС-Система Комплекс» (АСК) в начале 90-х, изначально это был кооператив, занимавшийся разработкой комплектных электроприводов. Позднее бизнесмен занялся бартером и поставкой в Россию из США товаров народного потребления. Пережив кризис и дефолт конца 90-х, компания АСК продолжила работать на рынке, специализируясь на детских товарах и предметах гигиены. Позднее появился бренд Nati, компания, по словам самого Марка Каплуна, стала «практически монополистом на рынке детского питания в Западной и Восточной Сибири».

У АСК было шесть филиалов в регионах Сибири (Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск, Красноярск), 11 розничных магазинов разного формата, три из которых находились в собственности, семь складов на территории Сибири, общей площадью 3,9 тыс. кв. м. Компания была ликвидирована в октябре 2017 года решением арбитражного суда. Марк Каплун также известен, как новосибирский лидер бизнеса Amway в России.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.