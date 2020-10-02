Волонтёров, помогающих жителям во время пандемии, наградили в правительстве Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирских участников всероссийской акции «Мы вместе» — волонтёров, которые поддерживают жителей региона во время пандемии коронавируса. Глава региона вручил им памятные медали от имени президента России.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, всего в рамках акции жителям региона помогают более полутора тысяч волонтёров, а также 28 организаций.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В Новосибирской области, как и во других регионах России, участники акции доставляли им лекарства и продукты. Кроме того, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнёров акции помогают услугами и товарами.

«Ситуация этого года — неожиданная, сложная — еще раз продемонстрировала: жители нашей страны разных профессий, национальностей, политических взглядов и разного возраста объединяются перед лицом общей угрозы, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Важно, что добровольцев, волонтёров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтёрскую работу, используя свои структуры. И особенно приятно, что главной движущей силой волонтёрских проектов стали молодые новосибирцы. Среди современной молодёжи много настоящих людей, это дает уверенность в крепком будущем», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



В Новосибирской области создано три официальных волонтерских штаба для организации помощи нуждающимся: на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», на базе департамента социальной политики мэрии города Новосибирска, а также на базе регионального общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новосибирской области (сейчас работу этого штаба координирует «Молодая Гвардия Единой России»). Работу объединений координировал региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области».

Для оказания помощи в отдаленных территориях были задействованы ресурсы местных волонтёрских отрядов и инфраструктура министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Благодаря работе волонтёров и общественных организаций, а также их партнёров, помощь получили тысячи новосибирцев. Так, добровольцы штаба «Молодой гвардии» организовали прямую горячую линию для жителей региона. За время работы центра было принято более двух тысяч звонков. Кроме того, на горячую линию поступило около пяти тысяч обращений, из которых почти полторы тысячи – с просьбой помочь купить продукты и лекарства, а также доставить бесплатный набор продуктов. Мобильная группа волонтёров выезжала более 400 раз.

За время проведения акция в Новосибирской области вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Волонтёры намерены продолжать свою работу и дальше — уже после завершения пандемии.

Сейчас Новосибирская область поддерживает волонтёров с помощью развития добровольческих движений, работы Регионального центра поддержки волонтёров, а также предоставления грантов. Общее число граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность в регионе на конец 2019 года, составило более 114 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве Новосибирской области наградили многодетных мам.

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