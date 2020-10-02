Крупный комплекс по выращиванию осетровых и сиговых рыб открылся в Томской области

Рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых и сиговых пород рыб запущен в Кудровском карьере села Копылово Томского района на базе предприятия «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс». Инвестиции в проект составили 15 млн рублей.

Как сообщило правительство региона 2 октября, в комплексе работает линия замкнутого водоснабжения, которая включает в себя 64 бассейна общим объёмом 150 кубических метров, а также садковая линия общей площадью 324 квадратных метра. Кроме того, на предприятии есть водоём для любительского и индустриального рыболовства площадью 20 гектаров.

«Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн товарной рыбы в год и до 5,3 млн молоди», — отмечают в правительстве.

Инвестиции в объект составили 15 млн руб., в том числе 5 млн руб. в виде субсидии областного бюджета. Оборудование комплекса обошлось в 10 млн руб. Предполагается, что предприятие будет поставлять на рынок как готовую для употребления рыбу, так и молодь для последующего выращивания в других хозяйствах.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, в 2020 году в Томской области возрождён и запущен ряд предприятий по производству рыбной продукции, а регион стал первым в Сибири, где можно по лицензии вылавливать рыбу ценных пород.

Ранее сообщалось о том, что власти Томской области спрогнозировали спад промышленного производства в регионе.

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