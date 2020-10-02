Суд одобрил создание особо охраняемой территории на участке шахты «Лапичевская» в Кузбассе

Пятый апелляционный суд Новосибирска подтвердил законность создания особо охраняемой территории на участке шахты «Лапичевская», где планировалось вести добычу полезных ископаемых. Соответствующее решение ранее принял Кемеровский областной суд.

Как сообщается в материалах новосибирского суда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Заседание прошло 1 октября.

По сообщению агентства «Интерфакс», совет народных депутатов Кемеровского муниципального района постановил создать особо охраняемую зону на территории шахты «Лапичевская», где планировалась добыча полезных ископаемых. Руководство шахты попыталось оспорить это решение, однако в июне Кемеровский областной суд признал его действующим.

Ранее заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов заявил, что власти региона будут содействовать отзыву лицензии у ООО «Шахта «Лапическая» на проведение угледобывающих работ на участке «Шахта Лапическая-2», по соседству с жилым комплексом «Лесная поляна». С просьбой рассмотреть запрет на работы правительство Кузбасса обратилось в министерство природных ресурсов и экологии в 2017 году.

Сейчас отзывом лицензии у компании на угледобычу на участке «Шахта Лапическая-2» занимается Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). В декабре 2019 вышел приказ агентства о досрочном прекращении права пользования этим участком у шахты. Однако в июне 2020 года Московский арбитражный суд признал это решение незаконным, что в сентябре подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

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