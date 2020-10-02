Суд одобрил создание особо охраняемой территории на участке шахты «Лапичевская» в Кузбассе

Юлия Моисеева
 
суд
Фото с сайта yandex.com

Пятый апелляционный суд Новосибирска подтвердил законность создания особо охраняемой территории на участке шахты «Лапичевская», где планировалось вести добычу полезных ископаемых. Соответствующее решение ранее принял Кемеровский областной суд.

Как сообщается в материалах новосибирского суда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Заседание прошло 1 октября.

По сообщению агентства «Интерфакс», совет народных депутатов Кемеровского муниципального района постановил создать особо охраняемую зону на территории шахты «Лапичевская», где планировалась добыча полезных ископаемых. Руководство шахты попыталось оспорить это решение, однако в июне Кемеровский областной суд признал его действующим.

Ранее заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов заявил, что власти региона будут содействовать отзыву лицензии у ООО «Шахта «Лапическая» на проведение угледобывающих работ на участке «Шахта Лапическая-2», по соседству с жилым комплексом «Лесная поляна». С просьбой рассмотреть запрет на работы правительство Кузбасса обратилось в министерство природных ресурсов и экологии в 2017 году.

Сейчас отзывом лицензии у компании на угледобычу на участке «Шахта Лапическая-2» занимается Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). В декабре 2019 вышел приказ агентства о досрочном прекращении права пользования этим участком у шахты. Однако в июне 2020 года Московский арбитражный суд признал это решение незаконным, что в сентябре подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

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