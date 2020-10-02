На три человека больше заболело коронавирусом в Новосибирской области, чем днём раньше

В Новосибирской области зафиксировали 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по наблюдению за эпидемией в регионе 2 октября. Днём ранее число заболевших за сутки составило 82 человека.

По данным оперативного штаба на 2 октября, всего в Новосибирской области выявлено 13 314 случаев заболевания инфекцией нового типа. В том числе – 797 случаев у детей. При этом выздоровели 12 064 человека, из них 42 – за последние сутки. В то же время, 1 октября за сутки выздоровело 49 человек.

Летальность пациентов с диагнозом COVID-19 за сутки составила три человека. Скончались мужчины в возрасте 61 года и 94 лет, а также 78-летняя женщина. Всего в Новосибирской области умерло 457 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

В реанимации сейчас находится 51 пациент с коронавирусом, а на искусственной вентиляции лёгких – 10 человек. Кроме того, с заболеванием и подозрением на него госпитализировано 33 ребёнка. Взрослых пациентов с подтверждённым и неподтверждённым диагнозом COVID-19 в больницах Новосибирска 1 708. В районах области их 609.

Всего в регионе сделано 535 595 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Врачи наблюдают 1 473 жителей Новосибирской области, 44 756 человек с медицинского наблюдения сняты.

Также сообщается, что за сутки к врачам обратились 3 560 жителей региона, которым поставили диагноз «ОРВИ». 22 из них госпитализированы.

Напомним, 1 октября в регионе было зарегистрировано 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а днём ранее – 77 случаев.

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