ПСБ профинансировал более 50 млрд рублей в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Минэкономразвития. Финансовая поддержка стала доступной более чем 37 тыс. предприятиям МСБ из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений.

«ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства, – отметил руководитель дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов. – Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками».

На сегодняшний день, по его словам, более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но программа кредитования на возобновление деятельности продолжит действовать до конца месяца и банк рассчитывает выдать еще несколько тысяч льготных кредитов на эту цель.

Также для действующих клиентов ПСБ, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, были упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от 3 до 6 месяцев. С апреля по настоящее время проведено 2 416 реструктуризации по кредитам МСП на сумму более 26 млрд рублей.

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